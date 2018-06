1 morto e 35 presos em operação contra tráfico no Litoral

Jackson Luis Conceição dos Santos, de 22 anos, um dos procurados pela megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (6) no Litoral, foi morto pela Polícia Civil, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. Segundo o delegado-chefe de Paranaguá, Rogério Castro, ele reagiu à tentativa de prisão.

Foram presos 35 suspeitos e realizada 44 buscas e apreensões em Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná. Também foram cumpridos 11 mandados de prisão contra pessoas que já estavam presas. Foram apreendidos cerca de 25 Kg de drogas e apenas 3 armas de fogo.

De acordo com a Polícia, a apelidada “Operação Tellure” visou 13 quadrilhas de tráfico de drogas que atuavam na região e é resultado de 8 meses de investigações.

Entre os presos, estão 15 mulheres. De acordo com o delegado adjunto, Nilson Diniz, havia uma relação direta entre as diferentes quadrilhas. Mas o que chamou a atenção foi a participação de mulheres. “Logo no início dos trabalhos, percebemos que o marido de uma mulher havia sido preso pela PM em Pontal do Paraná. E, a partir daí, ela entrou e passou a coordenar o tráfico na região”, explicou Diniz. A suspeita é de que a comercialização de entorpecentes não era a única atividade das quadrilhas investigadas. O trabalho policial apurou indícios de que essas organizações criminosas tenham envolvimento em outros crimes, como contrabando de cigarros, de armas e até assassinatos nos municípios do litoral paranaense.

Mais de 200 policiais participaram da operação de diferentes corporações: Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), do Tático Integrado Grupos de Repressão Especial (Tigre), da Divisão de Narcóticos (Denarc), do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e da RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial).

O nome Tellure é derivado da palavra latina “tellur”, que significa terra, em uma referência à cidade de Paranaguá.