1 morto e 36 presos em operação contra tráfico no Litoral

Um dos procurados pela megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (6) no Litoral, foi morto pela Polícia Civil, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. Segundo o delegado-chefe de Paranaguá, Rogério Castro, ele reagiu à tentativa de prisão.

Foram presos 35 suspeitos foram presos e realizada 44 buscas e apreensões em Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná. Também foram cumpridos 10 mandados de prisão contra pessoas que já estavam presos. Foram apreendidos cerca de 25 Kg de drogas e apenas 3 armas de fogo.

De acordo com a Polícia, a apelidada “Operação Tellure” visou 10 quadrilhas de tráfico de drogas que atuavam na região e é resultado de 8 meses de investigações.

Entre os presos, estão 15 mulheres. A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que a ação é resultado de uma investigação contra uma delas, que, de acordo com a polícia, assumiu o ponto de venda de drogas depois do namorado ser preso.

Cerca de 200 participaram da operação: policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), do Tático Integrado Grupos de Repressão Especial (Tigre), da Divisão de Narcóticos (Denarc), do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e da RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial).

O nome Tellure é derivado da palavra latina “tellur”, que significa terra, em uma referência à cidade de Paranaguá.