Homem é encontrado morto em carro estacionado na BR-277

Um homem foi encontrado morto em seu carro, na tarde desta sexta-feira (8), na área de estacionamento da concessionária Ecovia, na BR-277, no Litoral.

A informação partiu da própria concessionária, que divulgou nota para afirmar que “está prestando todo o apoio à perícia policial e ao Instituto Médico Legal para elucidação do caso e se solidariza com os familiares da vítima”.

O corpo foi encontrado na área de estacionamento do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) do km 35, no trecho entre Curitiba e o Litoral, no Município de Morretes. Ainda não há informações sobre a identidade do homem e sobre a causa provável da morte.