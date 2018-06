Prefeitos, policiais e deputado Nelson Justus recebem medalhas do 9º BPM

A cerimônia em comemoração dos 41 anos do 9º Batalhão da Polícia Militar do Paraná aconteceu na terça-feira (5), em Matinhos.

A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, e o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Maurício Tortato, presidiram a cerimônia.

Foram homenageados com a medalha Mérito Batalhão do Litoral os prefeitos da região, ao deputado estadual Nelson Justus, autor do projeto de lei que criou a Companhia da PM em Guaratuba, já autorizada pelo governo. Também foram condecorados policiais civis, 35 policiais militares da ativa e da reserva e a juíza Bianca Bacci Bisetto, de Pontal do Paraná.

O comandante do 9º BPM, tenente-coronel Rui Noé Barroso, recebeu uma placa de homenagem entregue pelo presidente da Guarda Mirim de Pontal do Paraná, Wagner Perim, pela parceria na criação da instituição. O sargento da reserva remunerada Luiz Antônio Ramos, que participou da criação do projeto Guarda Mirim, também foi condecorado pela sua atuação social.

O 9º Batalhão de Polícia Militar foi criado em 1977 por meio do decreto nº 3.239. Antes disso, a atuação da Polícia Militar era focada em Paranaguá devido à atividade do porto pela concentração de pessoas e veículos. Atualmente a unidade é composta por três companhias estabelecidas em Paranaguá (1ª), Matinhos (2ª) e Pontal do Paraná (3ª) e atende os sete municípios do Litoral.