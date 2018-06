Apae de Guaratuba recupera certidão e volta a receber recursos do Município

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, assinou termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e restabeleceu parceria com a entidade.

O termo firmado com o representante da Apae, Jomar Ricardo Henning, é no valor de R$ 371 mil e será repassado mensalmente em oito parcelas de R$ 46 mil, no período de maio até dezembro de 2018.

O objetivo da transferência é auxiliar no plano de trabalho anual da entidade, que atende 126 alunos.

A parceria havia sido suspensa porque a entidade perdeu a certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná por problemas contábeis de gestões anteriores da entidade. Após quatro meses sem poder receber os repasses da Prefeitura, a APAE recuperou a certidão do Tribunal de Contas, viabilizando assinatura da parceria com o Município. Mesmo sem o termo, a entidade teve despesas e conseguiu manter suas atividades.

Para compensar os meses sem a verba, o Município incluiu nas parcelas dos meses de maio em diante os valores que não foram recebidos no período que ficou sem a certidão. No próximo ano, o valor mensal volta a ser o mesmo de 2017, acrescido da correção monetária do período.