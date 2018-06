Colombo garante ouro no futebol de campo dos JAPs com antecipação

O time de Colombo entrou em campo, às 9h deste domingo (9), no Estádio Municipal Acir Braga, em Guaratuba, apenas para oficializar o título da Regional Leste dos Jogos Abertos do Paraná.

Com 6 pontos em duas partidas, os colombenses já garantiram a liderança. A única equipe que poderia empatar em pontos com os colombenses, Guaratuba, foi derrotada neste sábado

Como o primeiro critério de desempate entre duas equipes é o confronto direto, Colombo poderia até perder para Campo Magro, que o título não escaparia de suas mãos. Para chegar nesta condição os colombenses tiveram que suar a camisa. Como as duas equipes venceram suas partidas na estreia, o jogo deste sábado teve um caráter decisivo para ambas. O placar ficou no 0x0 por 89 minutos de um jogo muito truncado, quando finalmente Colombo conseguiu superar a equipe da casa com um gol do camisa 7, Patrick.

Além da medalha de ouro da regional, Colombo também já garantiu vaga na Final da Divisão B dos JAPS, que em 2018 terá sede no município de Coronel Vivida. Desta forma o jogo deste domingo já valerá como o primeiro treino visando a próxima fase da competição, que acontecerá entre os dias 17 e 23 de agosto.

Se o título do futebol da regional já possui dono, o jogo mais importante deste domingo vai ser a decisão da medalha de prata dos JAPS, no confronto entre Guaratuba e Araucária que acontece às 11 horas. Araucária dominou todas as ações no jogo contra Campo Magro, disputado neste sábado, mas acabou sofrendo um empate inesperado na segunda etapa. A igualdade no placar ao final dos 90 minutos levou o jogo à decisão por pênaltis, a qual finalmente foi vencida pelos araucarianos.

Confira os placares das duas primeiras rodadas do Futebol em Guaratuba:

8/6: Araucária 2×4 Colombo

8/6: Guaratuba 2×1 Campo Magro

9/6: Guaratuba 0x1 Colombo

9/6: Campo Magro 1×2 Araucária(*)

* Jogo vencido na disputa de pênaltis, valendo apenas 2 pontos na classificação, conforme o Regulamento da Divisão B dos Jogos Abertos do Paraná

Classificação após a segunda rodada:

1º: Colombo – 6 pontos

2º: Guaratuba – 3 pontos

3º: Araucária – 2 pontos

4º: Campo Magro – Zero

Jogos de Domingo:

10/6: 9h: Colombo X Campo Magro

10/6: 11h: Guaratuba X Araucária

Com texto e fotos: Vinicius Araujo / SEET