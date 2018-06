Receita apreende 390 Kg de cocaína no Porto de Paranaguá

A Receita Federal apreendeu 390 quilos de cocaína, na tarde deste domingo (10), no Porto de Paranaguá.

A droga estava em um contêiner carregado de compensados com destino ao Porto de Antuérpia, na Bélgica. De acordo com os fiscais da Receita, os traficantes podem ter colocado a droga sem que o proprietário do contêiner soubesse, prática conhecida como “ripon”.

A droga será encaminhada à Polícia Federal, que investigará o caso. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

830 Kg de maconha em Garuva

Em Garuva (SC) 830 quilos de maconha, avaliada em R$ 1 milhão, foi apreendida por volta das 22h desta sexta-feira (8), na BR-101. A droga estava em um caminhão com placas de São José, na Região Metropolitana de Florianópolis, onde seria entregue.

O caminhão teve problemas mecânicos e teve de parar no acostamento da rodovia. Policiais desconfiaram do fato de o motorista apresentar uma nota fiscal de uma carga de milho que tinha como destino a cidade de São Miguel do Oeste, no extremo oeste catarinense, completamente fora da rota em que estava.

A droga foi localizada em um fundo falso, embaixo da carga de milho. O motorista foi preso e conduzido para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, para omde também foi a droga e a carreta.