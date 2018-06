Suspeitos de tráfico são presos após bater no carro da PM

Três homens foram presos na madrugada por volta das 2h desta segunda-feira (11), no bairro Piçarras, em Guaratuba.

Eles estavam em um VW Gol que acabou batendo no carro da Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista recebeu ordem de parar, mas foi em direção à viatura, bateu na porta do veículo, quase atropelou um dos policiais e fugiu.

A equipe perseguiu-os e conseguiu alcançá-los cerca de 200 metros depois. Na revista ao carro, foram encontrados, embaixo do banco do motorista, 186 pedras de crack “embaladas e prontas para a comercialização”, totalizando 34 gramas.

O motorista apresentou-se como dono do carro e disse que se tratava de uma “pizeira” (carro sem documentos). Os três foram presos e encaminhados à Delegacia “pelo crime de tráfico de drogas”. O veículo foi removido ao pátio da PM.