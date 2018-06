Jovem é morto a tiros no bairro Piçarras, em Guaratuba

O jovem Felipe Klehn dos Santos, de 22 anos, morreu depois ser baleado, na madrugada desta segunda-feira (11), no bairro Piçarras em Guaratuba. Ele levou três tiros: na cabeça, no tórax e na mão.

De acordo com a Polícia Militar, Felipa foi encontrado, ainda com vida, caído na avenida Guarani, na esquina da via conhecida como “Beco do Pedrinho”. Os policiais faziam patrulhamentos na área quando um homem acenou para eles. Ao ver o rapaz ferido, os policias chamaram o Siate e indagaram o homem, que disse que, de longe viu uma pessoa em uma motocicleta atirar no jovem e fugir.

Ao checar os dados da testemunha, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão contra ela. Joel Monteiro de Souza foi encaminhado, então, à Delegacia da Polícia Civil.

Felipe foi levado ao Pronto Socorro e morreu durante o atendimento.