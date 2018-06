Festa da Tainha de Guaratuba tem reprise neste final de semana. Confira a programação.

A XV Festa da Tainha de Guaratuba volta neste final de semana: sexta (15), sábado (16) e domingo (17), no Mercado Municipal.

As atrações culinárias são a tradicional tainha recheada, tainha em pedaço, pirão de tainha, prato Guaratuba, bolinho de bacalhau, casquinha de siri, pinhão, quentão e churrasco.

Também haverá shows e bingos. No domingo terá um telão para o público assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Confira:

Sexta-feira, 15

11h30 – Início com almoço

12h – Show com Lyncon e Thalisson

14h – Binguinho Paga Dinheiro e Prêmios

19h – Show ao vivo

21h – Show com Juarez

Sábado, 16

11h30 – Início do almoço com música ao vivo

14h0 – Binguinho Paga Dinheiro e Prêmios

19h – Show com Lycon e Talisson

21h30 – Show ao vivo

Domingo, 17

11h30 – Início do almoço com música ao vivo: Lyncon e Thalisson

14h – Binguinho Paga Dinheiro e Prêmios

15h – Jogo Brasil X Suíça

19h – Show ao vivo