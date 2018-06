Ainda há (poucas) vagas para cursos de formação em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba lançou, nesta quinta-feira (14), novos cursos de capacitação profissional para beneficiários do Programa Família Paranaense.

As aulas serão divididas em duas turmas de 20 alunos cada. Segundo a Prefeitura informou na manhã desta sexta-feira (15), a primeira ainda possui 3 vagas para os cursos de formação cidadã, cozinheiro no serviço doméstico e faxineiro. A segunda turma ainda possui 10 vagas e inicia as aulas no dia 25 de junho: os cursos são de formação cidadã, caseiro e porteiro.

As aulas serão ministradas pelos professores Adriano e o Mário Meirelles, que tocarão as atividades da primeira turma.

O Programa disponibiliza uma recriadora para cuidar dos filhos dos alunos durante as aulas, que acontecem de segunda a quinta-feira às 8h15 até as 11h45.

O Governo do Estado e a Prefeitura disponibilizam material didático e lanche para os alunos. Os requisitos para ser aluno é ser alfabetizado e maior de 18 anos. A qualificação profissional do Família Paranaense visa o enriquecimento curricular e a carreira dos alunos.

As inscrições devem ser realizadas no Cras Novos Horizontes, na avenida 29 de Abril, n° 802.