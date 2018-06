PM apreende mais 15 Kg de maconha em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu Rodrigo Rodrigues da Silva, de 21 anos, e apreendeu mais 15 quilos de maconha, por volta das 22h desta quinta-feira (14), em Guaratuba.

Policiais faziam patrulhamento na avenida Guaíra, no bairro Cohapar II, e abordaram o condutor de um veículo Palio. No carro encontraram vestígios de maconha; o condutor teria admitido que estava fumando a droga e a jogou fora ao ver a viatura. Segundo os policiais Rodrigo não portava documentos pessoais nem do veículo. A equipe então foi até a casa do rapaz, na rua Randolfo Bastos, no bairro Piçarras,para ver os documentos.

Ainda de acordo com os policiais, 21 tabletes, totalizando 15 Kg de maconha, foram encontrados em uma caixa ao lado da cama de uma das filhas do suspeito.

O carro tinha débitos desde o ano de 2013 e foi recolhido ao pátio da PM. A droga e o suspeito foram levados para a Delegacia da Polícia Civil.