Inverno deve ser mais frio que em 2017

O inverno começa às 7h7 desta quinta-feira (21) e termina às 22h54 de 22 de setembro. No primeiro dia no Paraná o tempo fica nublado com as temperaturas variando entre 8ºC e 26ºC. As menores temperaturas ocorrem na Capital e na Região Central. Na sexta (22) as temperaturas sobem um pouco em todas as regiões, exceto no Sul onde podem cair ligeiramente.

Segundo a previsão do Simepar, não deve chover no primeiro dia deste inverno. Há condições para formação de nevoeiros entre os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba, que devem perder força durante a manhã. À tarde o sol predomina em todas as regiões.

Na sexta-feira (22) uma frente fria de fraca atividade aproxima-se do Paraná, aumentando as nuvens na Região Sul, o que favorece a ocorrência de chuvas fracas pontuais. No sábado o tempo fica estável. No domingo outra frente fria avança pelo Sul do país, causando instabilidade. Estão previstas chuvas para todas as regiões paranaenses no início da semana, mas o tempo deve melhorar a partir de quarta-feira (27).

Chuvas – No Paraná há entre 40% e 45% de probabilidade de que o inverno seja menos chuvoso do que o normal. Segundo o meteorologista do Simepar, Cezar Duquia, as chuvas devem distribuir-se próximas à média histórica. A maioria dos modelos meteorológicos indica a neutralidade do fenômeno El Niño durante o inverno. A análise dos modelos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sugere ocorrência de chuvas abaixo da normalidade no Sul do Brasil.

A base de dados sobre o inverno paranaense apresenta baixos volumes de chuvas. As médias acumuladas mensais variam de 80 mm a 100 mm ao longo do Vale do Paranapanema e de 140 mm a 180 mm no Sudoeste em junho.

Julho costuma ser menos chuvoso, variando de 40 mm a 50 mm no Norte e de 100 mm a 140 mm no Sudoeste. Em agosto, a variação é de 60 mm a 80 mm no Norte e de 110 mm a 140 mm no Sudoeste.

Em setembro, os volumes ficam entre 80 mm e 100 mm numa estreita faixa ao longo da bacia do médio e alto Paranapanema até uma área de 140 mm a 180 mm no Sudoeste.

Temperaturas – As temperaturas neste inverno devem seguir a tendência da normalidade, ao contrário do ano anterior quando ficaram acima da média, informa Cezar Duquia. Historicamente em junho os menores valores médios mensais variam de 10ºC a 12ºC no Sul e de 16ºC a 18ºC no Noroeste do Estado.

Em julho, costumam ficar entre 8ºC e 10ºC no Sul e entre 16ºC a 18ºC no Noroeste. Em agosto, situam-se entre 12ºC e 14ºC no Sul e 18ºC a 20ºC ao longo do Vale do Paranapanema. Em setembro, as temperaturas passam a elevar-se naturalmente, variando de 14ºC a 16ºC no Sul e de 18ºC a 20ºC no Norte.

Os registros históricos de baixas temperaturas mais expressivos são de Palmas, no Sul do Estado, onde a temperatura mínima absoluta chegou a -8,2ºC em junho de 1967, -8,5ºC em julho de 1963, -8,9ºC em agosto de 1963 e -5,7ºC em setembro de 1964.

Dados do Inmet indicam baixas temperaturas em junho de 1967 em Ponta Grossa (-5,7ºC) e Londrina (-2,8ºC), setembro de 1972 em Curitiba (-5,4ºC), agosto de 1984 em Maringá (-0,2ºC) e julho de 1971 em Paranaguá (-0,1ºC). Instalada em 1997, a rede de estações meteorológicas automáticas do Simepar aponta as temperaturas mais baixas em julho de 2000 e 2013. Em 17 de julho de 2000 foram registradas -2,6ºC em Curitiba, -1,3ºC em Londrina, -2,9ºC em Cascavel e -4,1ºC em Ponta Grossa. Em 24 de julho de 2013 foram registradas -0,5ºC em Maringá e 4,8ºC em Ponta Grossa.

