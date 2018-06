DER adia novamente licitação da rodovia em Pontal

Menos de 24 horas depois de marcar novas datas para a licitação da PR-809, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) anunciou o terceito adiamento.

O aviso divulgado nesta quarta-feira (20) não explica os motivos, nem marca nova data. Na terça-feira (19), o DER havia marcado a entrega dos envelopes com a proposta para o dia 28 de junho e a abertura para o dia seguinte, 29.

Rodovia – A concorrência pública compreende a construção de uma nova rodovia com 19,7 quilômetros de extensão (PR-809), paralela à PR-412, entre a PR-407 e Pontal do Sul; implantação e melhorias de quatro acessos rodoviários entre as PRs 809 e 412, nos balneários Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Atami; execução de cinco viadutos e quatro pontes, além da readequação e ampliação do canal de macrodrenagem com 15,3 quilômetros.

A duração da obra está estimada em 24 meses. O valor máximo da licitação é de R$ 270,4 milhões.