PM de Joinville prende fugitivo da Delegacia de Guaratuba

A Polícia Militar de Joinville prendeu, na tarde desta quarta-feira (20), Natanael da Silva Ritter, de 24 anos.

Ele é um dos detentos que fugiram da carceragem da Delegacia de Guaratuba, na madrugada do último dia 15. Dez presos fugiram. Natanael Ritter é o primeiro a ser capturado.

A fuga teria sido organizada por presos criminosos de Santa Catarina. No momento da fuga, por um túnel cavado na cela até o pátio interno, do lado de fora estava estacionado um veículo Citroen Picasso com placas de Barra Velha/SC. Alguns presos fugiram no carro que foi em direção a Joinville.

Ritter foi preso no final da tarde, na rua Passifico Rodrigues, no Jardim Paraíso. Ele foi levado para o Presídio Regional de Joinville.