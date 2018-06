Aviso de ondas de até 4 metros em alto mar

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) alerta para risco de ondas de até 4 metros em alto mar nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a partir da manhã desta sexta-feira (22).

O aviso de mau tempo vale até a noite de domingo (24).

De acordo com a Marinha, a passagem de uma frente fria sobre o oceano poderá provocar ondas de direção Sudoeste a Sul entre 3 e 4 metros, em alto-mar, na altura destes estados.

As informações meteorológicas podem ser visualizadas por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, que se encontra disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para o IOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo ao Mar (Rumar).

A Marinha alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar.