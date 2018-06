JAPs: Dia D de Decisão para Duda e Daria

Dariele Bradoski Lacerda é uma atleta de destaque com seu estilo clássico: precisa no passe, no chute e nos desarmes. Sem falar no impressionante controle de bola, a qual domina com imensa vantagem devido à sua estatura. Mais conhecida como Daria, é a jogadora que dá segurança ao time tanto na retaguarda, quanto nos momentos em que sobe ao ataque.

Eduarda Pereira Balbino é uma atleta habilidosa, daquelas que desequilibra a partida a favor de sua equipe, a qual tem confiança que a qualquer momento ela pode guardar mais um gol. Em quadra ela é conhecida como Duda, a atual artilheira da fase Regional dos Jogos Abertos do Paraná disputados em Guaratuba, com 9 gols marcados em 3 jogos.

Neste domingo Daria e Duda serão protagonistas de um dia decisivo, mas em lados opostos da quadra do Ginásio Ilda Soares Silvano, onde será realizada a final do Futsal Feminino. Um confronto entre Paranaguá, de Daria, e Campo Magro, de Duda. Duas equipes que carimbaram a vaga na final na tarde deste sábado, após vencerem suas partidas nas semifinais da regional do leste paranaense.

Campo Magro garantiu a primeira vaga na decisão ao vencer a brava equipe de Antonina. Foram as garotas litorâneas que começaram o jogo à frente do placar, aproveitando duas boas oportunidades logo nos 2 primeiros minutos de jogo. Com o 2 x 0 no placar, as antoninenses aparentavam poderiam fazer mais, ainda mais com a segura goleira Luana, a qual fazia defesas incríveis e segurava o ímpeto da equipe campomagrense. Mas bastaram poucos minutos para que Campo Magro descontasse com gol de Duda, e passasse a controlar a posse de bola, consequentemente os gols começaram a sair.

Ao final da etapa inicial, o marcador já estava em 4×2, com 1 gol de Helen, e outros 2 da artilheira da competição. Já na segunda etapa Campo Magro administrou o resultado durante a maior parte do tempo, ampliando o placar apenas no minuto 31, com mais um de Duda. Antonina ainda reagiu com um gol da goleira Luana, mas o placar fechou em 5 x 3 para a equipe de melhor campanha na primeira fase dos JAPs em Guaratuba.

“O time vem jogando bem por causa do nosso comprometimento! Fomos bem no toque de bola, e estamos conseguido finalizar bem. Por isso conseguimos estas vitórias!”, disse Duda, representante de um time que já conseguiu uma campanha melhor do que a de 2017, quando finalizaram a regional na terceira posição. Mas o objetivo desta temporada é chegar ainda mais longe: “A gente está trabalhando pelo título, e se tudo der certo estaremos em Coronel Vivida! O time está melhor neste ano e vamos em busca da vitória!”, complementou a artilheira.

Apesar de enfrentar as donas da casa, Paranaguá teve um jogo um pouco menos complicado do que suas rivais na final. A vitória de 6 a 1 sobre Guaratuba foi um ótimo resultado do coletivo parnanguara, que conseguiu marcar gols com 4 diferentes atletas. Além disso, o desgaste físico da equipe litorânea foi mais moderado em relação à Campo Magro, a qual teve um jogo intenso contra Antonina. O revezamento das atletas em quadra foi utilizado ao máximo, e este preparo pode se tornar uma vantagem na manhã de domingo.

“Acho que a nossa preparação já vem desde o primeiro jogo da regional. Chegamos na final com um conjunto mais fechadinho, e esse jogo de sábado serviu para nos entrosarmos ainda mais para a final de amanhã. Agora o que resta é descansar, e ir com foco para o jogo de domingo, porque o time de Campo Magro é difícil”, disse Daria, capitã da equipe de Paranaguá.

Outra possível arma parnanguara foi poder assistir quase que integralmente a partida de suas adversárias. “Foi uma certa vantagem, pois pudemos ver alguns erros de Campo Magro, e podemos utilizar isto a nosso favor. Vimos que elas tem muita qualidade, mas a nossa equipe também vem muito bem, então acho que amanhã vai ser um jogo muito bom”, comentou a atleta, que mesmo em lados opostos, possui um objetivo em comum com a campomagrense Duda: “Se Deus quiser vamos chegar à Fase Final dos Jogos Abertos em Coronel Vivida!”, concluiu Daria.

A final do futsal feminino entre Campo Magro e Paranaguá terá início às 9h30 no Ginásio Ilda Soares Silvano, no bairro Piçarras. Pouco antes, na partida preliminar, Antonina e Guaratuba se enfrentam na decisão do terceiro lugar. O jogo começa cedinho, às 8 horas da manhã.

Texto e fotos: Vinícius Araújo / SEET