JEPs: Guaratuba garante vaga na final do vôlei de praia

A equipe do Colégio Estadual Joaquim Mafra, de Guaratuba, foi vice-campeã no Vôlei de Praia Feminino A da Fase Macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), em São José dos Pinhais.

A conquista inédita para o Colégio garantiu a participação das alunas/atletas Jordana, Tainá e Melissa e da professora/técnica Cássia Graciotto na Fase Final que acontecerá em agosto em Campo Mourão. O vencedor foi o Colégio Noss Senhora Medianeira, de Curitiba.

Neste domingo (24), Também pela Macrorregional, o Colégio Rocha Pombo, de Morretes, disputa a final do vôlei de quadra feminino com o Colégio Dom Bosco Ahú, de Curitiba.