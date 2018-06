Fogem sem pagar R$ 50 no posto e são presos por receptação

Dois homens foram presos, por volta do meio-dia deste domingo (24), em Guaratuba depois de fugirem de um posto de combustíveis sem pagar.

Eles chegaram no posto Shell, do bairro Eliane, e pediram modestos R$ 50,00 de combustível. Um deles ainda tentou pagar a conta com um cartão, mas o pagamento não foi aprovado. Entraram no carro e fugiram pela PR-412, em sentido a Santa Catarina. Com imgens do veículo e com informações da Secretaria Municipal de Segurança, a Polícia Militar foi atrás. menos de maia hora depois acabaram detidos pela Polícia Rodoviária Estadual no Posto da PRE do Coroados.

Ao vistoriar o veículo, um VW Gol, placas IGK-9876, constatou-se que o número do motor é de outro carro, que foi roubado.

Os dois foram levados pela Polícia Militar para a Delegacia da Polícia Civil e vão responde por furto simples, os R$ 50, e por receptação de veículo roubado.