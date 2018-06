JAPs em Guaratuba: Paranaguá é campeã no futsal feminino e masculino

Se teve uma cidade que chegou determinado ao Futsal da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná disputada em Guaratuba, esta é Paranaguá, que conquistou a medalha de ouro nas categorias masculina e feminina, e agora segue com força com suas duas equipes para Coronel Vivida, onde será disputada a fase final dos JAPs, entre os dias 17 e 23 de Agosto.

Futsal masculino

Uma final histórica! Representado pelos garotos da Associação Monte Sião, que disputam a série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, Paranaguá chegou à final com um adversário difícil pela frente, a equipe de São José dos Pinhais, integrante da Série Ouro do Estadual. Dona da melhor campanha em toda a competição, os sãojoseenses chegaram à final com um certo favoritismo, mas a garra parnanguara foi mais forte na quadra do Ginásio José Richa.

Como já era esperado, as duas equipes iniciaram o jogo com muita pegada, fazendo da grande final do Futsal o ponto alto da regional guaratubana dos Jogos Abertos do Paraná. Ambos os lados já faziam os goleiros trabalhar bastante nos primeiros minutos em quadra, mas Paranaguá teve mais chances de chegar ao gol.

O volume de jogo da equipe litorânea foi recompensado com uma certa dose de sorte aos 5 minutos de jogo, quando o camisa 20, Thiago, bateu forte uma cobrança de falta pela direita para dentro da área. No ímpeto de afastar o perigo, o camisa 5 de São José dos Pinhais acabou dando azar e desviou a bola para dentro de seu próprio gol, para delírio da torcida parnanguara que foi em peso ao Ginásio José Richa.

O capitão Gustavo liderou os parnanguaras em quadra, evitando todas as iniciativas do adversário da Série Ouro do Futsal paranaense (Foto: Vinicius Araujo/ SEET-PR)

O placar estava em 1 x 0 a favor de Paranaguá, e havia muito jogo pela frente no espetáculo de futsal apresentado pelas duas equipes. Mas um fator começou a desequilibrar a partida a favor de Paranaguá ainda na primeira etapa: o goleiro Gustavo, melhor atleta em quadra durante toda a final. Já na primeira etapa, o capitão parnanguara já havia feito alguns milagres defendendo sua meta das iniciativas da equipe de São José dos Pinhais, mas no segundo tempo, dava a impressão que a meta ficava pequena atrás do goleiro, que crescia na partida a cada minuto jogado e a cada bola defendida.

A segunda etapa foi uma briga de gato e rato entre as duas equipes, e quando o jogo se aproximava do final, São José dos Pinhais foi com tudo para cima de Paranaguá. Com o capitão Jhonatan fazendo a função de goleiro-linha, os sãojoseenses se mantinham na quadra com 5 homens no ataque, mas a defesa parnanguara estava intransponível. E se o placar não se alterou até o final, nunca um 1×0 foi tão emocionante quanto a decisão que deu o título à equipe do Monte Sião.

“O trabalho que fizemos para os Jogos Abertos foi bem forte! A gente sabia da dificuldade que iria encontrar contra São José dos Pinhais, que é um time da Série Ouro, então já vínhamos com um trabalho específico, de defesa equilibrada”, revelou o capitão Gustavo, que também falou sobre sua performance na decisão. “Graças a Deus fui abençoado, e não tomei nenhum gol. Consegui defender tudo o que veio, além de contar com um pouco de sorte. Foi um sufoco, mas não podia tomar gol!”, comemorou o goleiro.

Com uma calendário recheado de datas na Série Prata do Paranaense de Futsal, o capitão falou sobre a importância do título regional dos JAPS conquistado em Guaratuba: “Este resultado empolga muito! Era importante demais conseguirmos este título. A gente tinha consciência que precisava ser campeão aqui, para dar uma estima mais elevada para o time na sequência da Série Prata, a qual a gente não vem muito bem. Este título dos JAPS pode dar um pouco mais de respeito e tranquilidade para a gente trabalhar na Série Prata”.

Além da Série Prata, a equipe do Monte Sião também representará Paranaguá na Fase Final B dos JAPS, que acontecerá no mês de agosto de Coronel Vivida. Desta forma a equipe litorânea vai se preparar para um segundo semestre de muita intensidade. “O nível da competição lá em Coronel Vivida vai ser ainda mais forte do que a gente encontrou aqui. Vai ser este tipo de jogo, sempre para cima. Por isso a gente tem que ter uma preparação muito forte, pois temos 9 jogos na Série Prata para a gente conseguir a classificação, mas também temos que pensar na final dos JAPS. Creio que devemos pegar mais adversários de Série Ouro pela frente, e os jogos vão ser como os de hoje, sofridos, então precisamos estar equilibrados e com a cabeça boa para conseguir os resultados que pretendemos”, concluiu o campeão.

Confira a campanha de Paranaguá (ASM) na fase regional:

08/06: Paranaguá 5×0 Guaraqueçaba (1ª Fase)

10/06: Paranaguá 10×2 Fazenda Rio Grande (1ª Fase)

23/06: Paranaguá 4×1 Matinhos (Semifinal)

24/06: Paranaguá 1×0 São José dos Pinhais (Final)

Futsal feminino

Ainda pela manhã o Ginásio Ilda Soares Silvano, no Bairro de Piçarras, recebeu a decisão do Futsal Feminino, em mais uma presença parnanguara na final. Dessa vez o município foi representado pela equipe da Associação de Pais e Amigos do Futsal de Paranaguá, a APAF, e não deu chances a Campo Magro. O 6×1 imposto pela equipe capitaneada por Dariele Bradoski Lacerda, a Daria, abriu o dia de conquistas para a cidade-berço do estado do Paraná.

As meninas de Paranaguá já começaram o jogo em grande estilo, abrindo 3 x 0 no placar com seu jogo coletivo: gols de Pérola, Raquel e Daria. Campo Magro respondeu com Jhenifer aos 10 minutos, mas novamente Raquel marcou um gol para fechar a primeira etapa. No segundo tempo, Paranaguá ditou o ritmo da partida, e com gols de Verônica e Sheila, alcançou o 6×1 no placar, que garantiu o título e a vaga na Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná.

Confira a campanha de Paranaguá (APAF) na fase regional:

09/06: Paranaguá 6×1 Fazenda Rio Grande (1ª Fase)

10/06: Paranaguá 5×1 Campina Grande do Sul (1ª Fase)

23/06: Paranaguá 6×1 Guaratuba (Semifinal)

24/06: Paranaguá 6×1 Campo Magro (Final)

Texto: Vinícius Araújo / SEET