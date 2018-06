Marinha alerta para ondas de até 4 metros em alto-mar

A passagem de uma frente fria sobre o oceano poderá provocar mar agitado com ondas de direção Sudoeste a Sul entre 3 e 4 metros, em alto-mar, ao largo dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, até a noite desta terça-feira (26).

O alerta é do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).

Na região litorânea entre São Sebastião (SP) e Arraial do Cabo (RJ), poderá haver ressacas, com ondas de Sudoeste a Sul até 2,5 metros de altura.

Entre os municípios de Laguna (SC) e Florianópolis (SC), a passagem de outra frente fria poderá provocar vento intenso de direção Nordeste a Noroeste rondando para Oeste a Sudoeste até 61km/h com rajadas em alto-mar.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, que se encontra disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para o IOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo ao Mar (Rumar).

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.