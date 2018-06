Coleta seletiva de Guaratuba ganha novo caminhão

Guaratuba recebeu um caminhão e cestos para a coleta seletiva no município. O kit faz parte do programa Reciclo Paraná, que destinou R$ 140 milhões para 233 municípios.

A assinatura dos convênios com as prefeituras pela governadora Cida Borghetti aconteceu nesta terça-feira (26), em Curitiba, durante o Encontro Estadual do Reciclo Paraná.

O prefeito Roberto Justus e o deputado estadual Nelson Justus estavam presentes. Roberto destacou a importância dos equipamento para ampliar a coleta de materiais recicláveis, que em Guaratuba é feita pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Pôr do Sol. “Já recebemos equipamentos para a triagem dos materiais e agora teremos também o caminhão e cestos que completam o kit que vai deixar o sistema de coleta seletiva muito mais eficiente”, disse o prefeito.

Itaipu, Sanepar e Provopar como parceiros

O Reciclo Paraná é coordenado pelo Instituto Águas do Paraná e tem a parceria da Itaipu Binacional, Sanepar e o Programa de Voluntariado do Paraná (Provopar).

Segundo Iram Rezende, presidente do Águas Paraná, é o programa com maior amplitude do país. Além de estruturar os municípios, o Reciclo Paraná também envolve ações de educação ambiental e de capacitação dos catadores. Com apoio dos parceiros, eles recebem cursos e palestras sobre organização administrativa, física e comercial. Também são realizadas campanhas de conscientização junto à população para a separação diária do lixo.