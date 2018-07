Mulher é condenada a 18 anos por matar o marido

Uma mulher foi condenada, nesta terça-feira (26), a 18 anos de cadeia por ter matado o marido em janeiro de 2003.

De acordo com a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça, a ré confessou sua participação no assassinato do companheiro, cujo veículo foi encontrado queimado nas margens do rio Guaraguaçu, na divisa entre Paranaguá e Pontal do Paraná, com o corpo da vítima carbonizado. As diligências policiais começaram após o desaparecimento da vítima, cujo paradeiro foi informado pela própria ré.

Os jurados entenderam que a ré foi a mandante do homicídio, praticado mediante emboscada (a vítima foi atraída pela acusada para local ermo em que dois comparsas aguardavam-no para cometer o crime) e com uso de meio cruel (por terem colocado fogo no carro com a vítima dentro).

A ré não compareceu à sessão de julgamento e teve sua prisão preventiva decretada.