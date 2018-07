28º Festival de Inverno começa no dia 14 em Antonina

Já está disponível a programação do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná, que acontecerá entre os dias 14 e 21 de julho na cidade de Antonina, no litoral do Paraná.

A Orquestra à Base de Cordas e o cantor e compositor Paulinho Moska fazem a abertura do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná, no dia 14 de julho, em Antonina.

Até o dia 21, o festival traz mais de 20 espetáculos de música e teatro para o público, em vários pontos da cidade.

“O Festival deste ano retoma a ideia de um movimento que já se iniciou quando tivemos o Circuito Arte e Cultura, nos municípios de Paranaguá e Matinhos. É um processo que vai além do evento e se espalha por todo o litoral”, explica o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR, Leandro Gorsdorf, referindo-se à programação inicial realizada nos meses de maio e junho.

Uma das novidades, de acordo com o pró-reitor, é um teatro itinerante que passará por bairros de Antonina. “Queremos ampliar o campo de público que normalmente prestigia o festival. Nossa presença no litoral tem sido cada vez mais determinante para pensar a cultura no nosso Paraná e a cultura que reflete dentro da UFPR”.

Um grande baile de carnaval fora de época, com a presença de blocos e escolas de samba de Antonina e da Banda 50 Graus, vai marcar o encerramento do Festival no dia 21.

14 DE JULHO – SÁBADO

21h – Coreto Praça

Solenidade de abertura

21h30 – Coreto Praça

Orquestra à Base de Corda convida Paulinho Moska

Orquestra à Base de Corda foi criada por Roberto Gnattali, em 1998. Dedicada à pesquisa e à divulgação da música brasileira, a Orquestra possui formação instrumental ímpar – desde 2001 conta com violino, bandolim, cavaquinho, viola caipira, violão, violão 7 cordas, piano e percussão – o que confere ao grupo sonoridade bastante particular. Seu repertório procura abranger diversos períodos da história da música popular brasileira e inclui composições de seus integrantes. João Egashira dirige a Orquestra desde 2001.

15 DE JULHO – DOMINGO

18h30 – Igreja São Benedito

Concerto do Coro e Madrigal da UFPR

Neste ano o Coro da UFPR comemora 60 anos de existência. O concerto reúne obras da transição do período barroco, que fixa o sistema temperado e a robustez do contraponto, para o período clássico, que se notabiliza pela fluidez da harmonia e busca de simetria e equilíbrio. Este concerto, juntamente com o Madrigal da UFPR, ilustra que tal transição ocorreu sem uma ruptura abrupta, mas provocou grande mudança estética e estrutural nas composições.

20h – Theatro Municipal

Efemérides – Orquestra Filarmônica da UFPR

O segundo concerto da temporada 2018 da Orquestra Filarmônica da UFPR intitula-se Efemérides homenageando os compositores Antonio Vivaldi, que celebraria 340 anos de nascimento e Harry Crowl, que completa 60 anos em outubro deste ano. Também Radamés Gnattali e Claude Debussy, que este ano completam 30 e 100 anos de falecimento respectivamente.

21h30 – Coreto Praça Coronel Macedo

Vamos cantar – João Lopes

João Lopes apresenta ao público um show que mexe com as emoções e que dispensa apresentações, pois como Bicho do Paraná, já rodou o país, apresentando às mais variadas plateias, sua música rural, sulista e dos interiores do Brasil.

Confira aqui programação completa os espetáculos

Oficinas

Além dos espetáculos, a programação do festival abrange oficinas culturais e artísticas. O prazo para as inscrições vai até o dia 2 de Julho, no site do festival.

Oito oficinas são oferecidas: Laboratório de Performance; Música Percussiva Brasileira; Danças tradicionais brasileiras; Agregando valor à chita; Antonina em quadrinhos; A performance do contador de história através dos elementos da música; Fotografia e vídeo; Membrana em azul.

A taxa é de R$ 10 para estudantes e de R$ 30 para profissionais e/ou público em geral. Estudantes cotistas e inscritos no Probem são isentos.

28º Festival de Inverno da UFPR em Antonina

De 14 a 21 de julho

Antonina