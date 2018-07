Promotoria de Guaratuba faz seleção para estagiário

A 2ª Promotoria de Justiça de Guaratuba está selecionando estagiário. A bolsa-auxílio é de R$ 980,00, mais auxílio-transporte de R$ 170,00 para jornada de 4 horas.

Podem participar da seleção acadêmicos do curso de Direito matriculados a partir do 3º ano ou 5º semestre. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de julho, das 13h às 18h, na Promotoria, na Rua José Nicolau Abagge, 1.330, no Fórum.

O processo seletivo é composto por prova escrita e entrevista oral. A primeira etapa está prevista para ocorrer no dia 31 de julho, no Gabinete da Promotoria de Justiça de Guaratuba, no endereço acima, das 13h até às 16h.

Acesse o edital no site do Ministério Público ou aqui.