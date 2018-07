Guaratuba recebe R$ 1,5 milhão para compra de veículos e equipamentos

O município de Guaratuba recebeu autorização do Governo do Estado para a compra de veículos e equipamentos no valor de R$ 1,5 milhão. O convênio foi assinado nesta terça-feira (3) pelo prefeito Roberto Justus e pelo secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros.

“É um investimento grande e praticamente tudo a fundo perdido, já que a contrapartida da prefeitura é de R$ 76 mil. Isso vai ajudar muito a administração na prestação de serviços nas áreas de infraestrutura, social e do esporte”, afirmou o prefeito.

Com os recursos, o município vai adquirir uma motoniveladora e uma pá carregadeira para obras de manutenção nas ruas e nos canais de escoamento da água da chuva. Também serão comprados cinco veículos: duas vans, uma para o transporte de pacientes que fazem tratamento fora do município, e outra para atender a Secretaria do Esporte. Outros três veículos vão atender a administração e a Secretaria do Bem-Estar e Promoção Social.

Mais obras – De acordo com o governo estadual, os convênios liberados nesta terça para Guaratuba se somam aos R$ 4,5 milhões autorizados no mês passado para homologação. São financiamentos viabilizados através do programa Paraná Urbano para a construção de um complexo esportivo e um Centro de Atendimento à Infância e à Adolescência, além de recape asfáltico de ruas.

Entre as obras também está a pavimentação de um parque de eventos que, segundo o prefeito, vai desenvolver o turismo e movimentar a economia. “Será bastante impactante na cidade. São quase 20 mil metros quadrados de blocos de concreto tipo paver em uma área ao ar livre em região central bastante valorizada. Assim, poderemos desenvolver qualquer tipo de evento turístico, gastronômico, religioso. Estamos explorando e potencializando um grande nicho econômico que é o turismo e, para isso, o governo nos dá um grande apoio”, acrescentou.