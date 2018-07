Festa do Divino começa nesta sexta-feira em Guaratuba. Confira a programação.

Termina, às 19h, no altar da Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso a jornada iniciada em maio dos foliões que percorreram Guaratuba levando as bandeiras do Divino Espírito Santo (vermelha) e da Santíssima Trindade (branca). Começa então a Festa do Divino, principal evento religioso e social da cidade.

Desde maio, o quarteto formado por Edival Alves (vocal), Jorge Tavares (viola), Elói Silva (viola) e Abel Cordeiro (rabeca). Durante a Festa eles fazem algumas apresentações, mas passam quase despercebidos diante dos shows, a maioria sertanejos, e da apresentação de um padre famoso. A festa também oferece gastronomia de voluntários da Igreja e ainda comida, roupas e bugigangas de empresas que pagaram pelo direito de explorar comercialmente o evento.

A organização conta com dezenas de voluntários, entre eles os casais festeiros, todos sob comando do casal festeiro mór: Priscila Hernaski e Alessandro Gureski, que foram escolhidos no final da festa de 2017.

Quando o casal chega com as bandeiras ao altar, começa então a missa de abertura, seguida do churrasco, bingo e shows sertanejos. A Festa vai até o dia 15.

Confira a programação: