Homem cai de prédio quando limpava fachada, em Guaratuba

Márcio Trevisan, de 48 anos, caiu de uma altura de aproximadamente sete metros quando limpava a fachada de um prédio na rua Marechal Deodoro, em Guaratuba, por volta das 11h30 desta terça-feira (3).

Ele ainda ficou pendurado no parapeito da sacada de um apartamento desocupado do 1º andar. Bombeiros e policias militares tiveram de arrombar a porta do apartamento para resgatar Márcio, que foi encontrado inconsciente.

Segundo as imagens e testemunhas, Márcio usava todos os equipamentos de

segurança: cadeirinha, cintos, cordas e mosquetões. Problemas na amarração do equipamento no alto do prédio podem ser as causas do acidente.

Ele foi encaminhado, em estado grave, para o Pronto Socorro de Guaratuba e em seguida para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, onde continuava internado na UTI no fechamento desta matéria.