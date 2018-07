O Governo confirma R$ 9,8 milhões para binário em Praia de Leste

O edital da licitação do binário em Praia de Leste, em Pontal do Paraná, será lançada em 15 dias. A obra, orçada em R$ 9,8 milhões foi confirmada nesta quarta-feira (4) pela governadora Cida Borghetti.

No dia 29, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) publicou no Diário Oficial o edital para implantação de acostamentos, intercessões e restauração da pista entre os balneários Shangri-lá e Pontal do Sul, com teto de R$ 16,2 milhões. As propostas para execução destas benfeitorias serão abertas pelo DER-PR no dia 31 de julho, às 14h30. As duas licitações soma R$ 26 milhões.

Acostamentos – O edital já lançado prevê a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e galeria celular em uma extensão de 7,8 quilômetros da PR-412, entre os balneários Shangri-lá e Pontal do Sul.

Para o representante comercial Márcio André Dodorico, os acostamentos beneficiarão principalmente ciclistas e pedestres, que ficam expostos aos riscos do trânsito pesado. “Nós vemos situações de risco todos os dias. A obra vai garantir a segurança de qualquer um que passa por aqui”.

Binário – Nos próximos dias, o DER lançará a licitação para implantação do binário em um trecho de 2,1 quilômetros da Praia de Leste. A PR-412 terá duas pistas em sentido único (da PR-407 até a Rua Romário Martins).

No sentido oposto, o retorno em direção à PR-407 será feito pela Rua Iguaçu, também com pista dupla. “

Erasmo Carlos dos Santos trabalha em um comércio localizado na PR-412 e comemora os benefícios que o novo binário trará. “Nos finais de semana e feriados tem muito movimento. O binário vai descongestionar o trânsito nessa área. As crianças que estudam na escola aqui perto também têm bastante dificuldade para atravessar a rua. Com a obra, vai ter mais segurança para todo mundo”, diz.

A comerciante Joana D’Arc Figueiredo já se acostumou com a quantidade de acidentes no trecho por causa do trânsito intenso na alta temporada. Para ela, o binário reduzirá as ocorrências e desenvolverá a região. “Vai ajudar a população e gerar empregos porque o comércio também vai poder crescer do outro lado. Queremos progresso”.