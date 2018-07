Golpista tenta se passar pelo prefeito Roberto Justus para extorquir empresários

Na manhã desta quarta-feira (4), um homem ainda não identificado telefonou para três empresários que realizam obras para o Município de Guaratuba e exigiu propinas. Ele se identificava como Roberto Justus, o prefeito da cidade.

Minutos depois de ser informado da tentativa de extorsão, o prefeito determinou que a Procuradoria do Município denunciasse o caso à Polícia Civil, o que foi feito ainda na manhã de quarta-feira.

As tentativas de extorsão foram feitas a três empresas contratadas pelo Município e que estão com obras em andamento. De acordo com um dos empresários, o golpista exigia que o dinheiro fosse depositado até as 11h. Disse que ligaria em seguida para informar os valores, o banco e o número da conta. Também afirmou que, após os pagamentos, marcaria um almoço com os três empresários e a representante de uma quarta empresa.

Antes das 11h, como o golpista não voltava a ligar, investigadores telefonaram para o número identificado no celular de um dos empresários, mas ele não atendeu. Na tarde desta quinta-feira (5), mais uma empresa, que tem um contrato há vários anos, recebeu um chamado semelhante, com cobrança de propina em nome da Prefeitura. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.