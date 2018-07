Festival de Inverno terá Cicloturismo entre Curitiba e Antonina

O Programa Ciclovida promove, neste sábado (14), um passeio de cicloturismo entre Curitiba e o município de Antonina pelas belas paisagens da Estrada da Graciosa. A programação integra as atividades paralelas do 28º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná.

A concentração está marcada para 6h, em frente a Asufepar, anexo ao Centro Politécnico, no Jardim das Américas. A saída será às 6h30 e os ciclistas irão percorrer o trajeto de 90 quilômetros.

O coordenador do programa, José Carlos Assunção Belotto, conta que o passeio é realizado há oito anos. “Fazemos a descida com uma média de 100 pessoas. Todo o grupo aproveita a atividade”. O Ciclovida desenvolve um calendário anual de Cicloturismo.

As vagas para voltar do passeio com o transporte da UFPR já estão esgotadas. Os interessados que não conseguiram efetivar a inscrição podem participar, desde que providenciem o transporte para retorno.

A atividade arrecada 2 kg de alimento não perecível de cada ciclista. As doações serão entregues para a Apae de Antonina.

Orientações

A bicicleta indicada para o passeio é Mountain Bike com amortecedor. O uso de capacete é obrigatório.

Os participantes devem levar água, câmara reserva, protetor solar, repelente e lanche.

O passeio conta com carro de apoio e ônibus para retorno dos ciclistas inscritos até o campus Politécnico.

De acordo com a organização, caso amanheça chovendo, o evento será cancelado. Mais informações com a Asufepar, pelo telefone 3366-4474

Cicloturismo Curitiba – Antonina

Data: 14 de julho

Concentração: 6h na Asufepar – Rua Carlos Pradi nº18, anexo ao Centro Politécnico

Saída: 6h30

Retorno de Antonina: 16h30