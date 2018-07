Guaratuba lança serviço 156 e mostra nova empresa no transporte coletivo

A Prefeitura de Guaratuba apresenta, nesta quinta-feira (12), o serviço de atendimento ao público pelo telefone 156. Por telefone e na Internet, os cidadãos vão poder solicitar serviços, obter informações, dar sugestões, fazer reclamações e até elogios. A promessa é de agilizar o atendimento e responder as demandas da população com mais rapidez.

O lançamento será às 14h, na Câmara de Vereadores.

Transporte coletivo Na manhã de terça-feira, a partir das 9h30, haverá a apresentação da nova empresa permissionária do transporte coletivo no Município. A Oceânica Sul deverá apresentar algumas novidades no serviço, incluindo ônibus melhores e com elevadores de acesso a cadeirantes. A passagem vai baixar R$ 0,10, de R$ 3,35 para R$ 3,25 – pelo menos vai facilitar o troco.

Área rural – Na área rural, a Prefeitura deverá lançar em breve um edital para cadastrar vans de transporte coletivo. A data ainda não foi divulgada.