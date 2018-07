Capitão Romão é o comandante da Companhia da PM de Guaratuba

Durante a apresentação do serviço 156, novo canal de comunicação da Prefeitura de Guaratuba “156” sua explanação, o prefeito Roberto Justus comentou o motivo da presença de dois oficiais da Polícia Militar, que foram convidados para fazer parte da mesa. Foi o momento mais aplaudido do evento.

O tenente-coronel Rui Noé Barroso, comandante do Batalhão do Litoral (9º BPM) veio apresentar o capitão Luciano José Ribeiro Romão, já nomeado como comandante da recém criada Companhia de Guaratuba.

De acordo com o tenente-coronel, o lançamento da unidade deverá feita daqui a poucas semanas, após a publicação de portaria da comandante-geral da PM, coronel Audilene Rosa.

Guaratuba terá uma Companhia própria, com efetivo bem maior do que o atual, o que, segundo ele, deve acontecer aos poucos. A 2ª Companhia do 9º BPM, que abrangia a cidade, ficará encarregada apenas de Matinhos e Pontal do Paraná.