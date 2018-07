Cislipa faz concurso para médicos; Sesc Caiobá para chef de cozinha

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) abre, na terça-feira (17), inscrições para concurso para médico regulador/intervencionista para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas podem ser feitas somente pelo site www.fafipa.org/concurso.

O período de inscrições vai até 23h59 de 5 de agosto. São duas vagas com salário-base é de R$ 8.573,88, mais gratificação de atividade de saúde no valor de R$ 600 e auxílios alimentação de R$ 300 e de transporte e adicionais (noturno e de insalubridade) na forma da lei.

A carga horária é de 24 horas. O regime de contratação será celetista e se dará caso haja demanda de novas contratações, já que são para cadastro de reserva. As provas serão realizadas no dia 26 de agosto. A Unespar Campus Paranavaí é a responsável pela realização do concurso. Confira o Edital.

Chef de Cozinha

O Sesc Caiobá, em Matinhos, realiza processo seletivo para Chef de Cozinha. A seleção abre uma vaga imediata, sendo contratação para carga horária de 44 horas semanais. O valor da remuneração é de R$ 3.184,00 por mês. A escolaridade mínima exigida é ensino superior completo na área de Gastronomia, reconhecido e concluído em instituição de ensino credenciada pelo MEC.

O interessado deve possuir 6 meses de experiência comprovada nas atribuições do cargo. Inscrições devem ser efetivadas pelo www.sescpr.com.br, com prazo final marcado para 23h59 do dia 18 de julho (quarta-feira). Após análise da ficha de inscrição, será divulgada no dia 20 de julho, a relação dos candidatos classificados para a prova de conhecimentos gerais e específicos e a data, horário e local de sua realização.

A seleção consistirá de análise da ficha de inscrição (de caráter eliminatório), prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), entrevista (de caráter classificatório) e apresentação de documentos exigidos (de caráter eliminatório). Os candidatos deverão acompanhar as convocações, avisos, comunicados e/ou resultados pelo site do SESC-PR.

A contratação ocorrerá pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e será realizada pelo Sesc, de acordo com a necessidade, disponibilidade orçamentária e conveniência da Instituição. O processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo este período ser prorrogado por mais 1 ano, conforme necessidade da Entidade, a contar da data da publicação do resultado final do processo seletivo. Confira Edital. Faça sua inscrição aqui.