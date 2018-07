Araucária é destaque do 1º dias nos Jogos da Juventude em Guaratuba

Araucária, que vai sediar esta mesma etapa em 2019, venceu todas as partidas que disputou neste sábado (14), na regional 1 dos Jogos da Juventude do Paraná, sediada em Guaratuba e com provas também em Matinhos.

As vitórias foram no basquete, handebol masculino, futsal feminino, vôlei feminino e vôlei masculino.

Paranaguá e Guaratuba fecharam a rodada do futsal do sábado. No confronto com o time da casa, os parnanguaras levaram a melhor vencendo por 5 a 3.

Nas demais partidas do torneio de futsal masculino disputado no Ginásio de Esportes José Richa, o destaque vai para as goleadas que marcaram o primeiro dia. No período da manhã, Piên abriu a competição vencendo Antonina por 5 a 0. Em seguida, Almirante Tamandaré superou Balsa Nova por 5 a 1. Fechando a rodada matinal, Itaperuçu venceu Pontal do Paraná por 5 a 0.

Nos jogos da tarde, Lapa abriu a programação derrotando Piraquara por 4 a 1. Em seguida, Colombo passou por Campina Grande do Sul fazendo 6 a 4. E na sequência, Matinhos venceu Fazenda Rio Grande por 5 a 2.

No futsal feminino, a rodada começou com uma goleada. Campina Grande do Sul venceu Campo Largo por 11 a 1. Também pela manhã, Campo Magro derrotou Antonina por 10 a 4.

Nas partidas da tarde, Araucária superou Fazenda Rio Grande por 4 a 3, enquanto Piên passou por Pontal do Paraná pelo placar de 3 a 2. Já Quatro Barras superou Lapa por 2 a 0.

No torneio de futebol, no estádio Acir Braga, pela manhã, a rodada começou com a vitória de Piraquara sobre Guaraqueçaba por 6 a 5. Na sequência, Matinhos superou Quatro Barras por 3 a 1.

No campo do Figueira, São José dos Pinhais abriu a rodada vencendo Paranaguá por 2 a 0. Na rodada da tarde, o destaque foi a derrota do time da casa para Colombo por 7 a 0. Na outra partida, Campo Magro venceu Campo Largo por 2 a 1.

A rodada do basquete foi disputada pela manhã na Arena Vicente Gursk, em Matinhos e começou com a vitória de Araucária sobre Paranaguá por 72 a 66. No jogo intermediário, Fazenda Rio Grande derrotou Campina Grande do Sul por 58 a 41. Fechando a rodada, São José dos Pinhais superou Campo Largo por 83 a 48.

Na rodada da manhã do handebol, no ginásio do Piçarras, pelo feminino, Antonina derrotou Fazenda Rio Grande por 21 a 6. Na segunda partida, marcada pelo equilíbrio, São José dos Pinhais levou a melhor sobre Quatro Barras e ganhou por 18 a 17. No handebol masculino, Quatro Barras ganhou de Paranaguá por 30 a 5. Já Curitiba derrotou Fazenda Rio Grande por 34 a 16. Já Araucária superou Campina Grande do Sul por 19 a 18. E fechando a rodada, Antonina ganhou de Guaratuba por 24 a 13.

No vôlei disputado no ginásio do Coroados, no feminino, São José dos Pinhais abriu o torneio vencendo Piraquara por 2 a 0 (25/23 e25/20). Na segunda partida da manhã, Araucária superou Colombo por 2 a 1 (19/25, 25/12 e 15/6). Fechando a rodada da manhã, Campo Largo venceu Matinhos por 2 a 0 (25/21 e 25/16).

Nas partidas da tarde, no masculino, destaque para a vitória de Guaratuba que venceu Paranaguá por 2 a 0 (25/23 e 25/18). A invicta Araucária ganhou de Colombo por 2 a 0 (25/17 e 25/15). Já São José dos Pinhais ganhou de Antonina por 2 a 0 (25/7 e 25/8).

Texto e fotos: Jairo Gomes / JOJUPs / SEET