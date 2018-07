Wi-fi e acesso a cadeirantes nos ônibus em Guaratuba a partir de 2ª feira

Começa a operar nesta segunda-feira (16) a nova concessionária no transporte coletivo de Guaratuba com passagem a R$ 3,20 – R$ 0,10 mais barata –, internet wi-fi e elevador para cadeirantes em todos os ônibus.

De acordo com a apresentação feita pelo chefe de gabinete do prefeito, Luiz Gruber, sexta-feira (13), na Câmara de Vereadores, as novidades não param por aí. Em cerca de um mês deve ser implantado um aplicativo para celular que, segundo anunciou, vai informar itinerário e horários – mais ainda, vai permitir saber exatamente onde o ônibus está e quanto tempo vai demorar para chegar em cada ponto.

Também vai entrar em funcionamento a catraca eletrônica. Os cartões de transporte serão grátis na primeira vez e serão registrados em nome do usuário. Em caso de perda ou roubo, ele pode ser bloqueado e os créditos ficam mantidos.

Serão quatro ônibus operando (mais dois de reserva) na única linha de Guaratuba: Barra do Saí-Mirim. Inicialmente serão veículos semi-novos; em janeiro, promete a Prefeitura, chegarão ônibus zero quilômetro.

Ainda de acordo com a apresentação, em breve serão testadas novas linhas para avaliar a demanda e a viabilidade. A Prefeitura já estuda quatro alternativas de linhas, mas a população pode dar suas sugestões pelo telefone 156, inaugurado na quinta-feira (12) – o 156 também serve para reclamar dos ônibus, horários etc.

Por fim, o Luiz Gruber anunciou que, “até o final do ano” deverão ser licitados os novos pontos de ônibus cobertos. Outra informação: o dono da empresa, Hassan Júnior, se comprometeu em priorizar a contratação de mão de obra local, inclusive os motoristas da Viação Ganusa, que deixa o transporte coletivo de Guaratuba depois de 30 anos de concessão.

A empresa Oceânica Sul, do Grupo Araucar, atua em Pontal do Paraná desde 2002 e já chegou a ter uma linha até o porto de embarque do ferryboat por um curto espaço de tempo. Na sexta, Hassan Júnior e o prefeito Roberto Justus assinaram o contrato de concessão em Guaratuba pelo período de 10 anos, prorrogáveis por mais 10.