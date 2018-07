Sultec Ambiental torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para instalação de loteamento urbano para Rossi e Filhos Administradora de Bens LTDA, cadastrada no CNPJ: 26.659.776/0001-01 a ser implantada no endereço Rua Natal, balneário Grajaú, Município de Pontal do Paraná/PR.