Abertas inscrições do vestibular da IFPR

Estão abertas, até o dia 27 de agosto, as inscrições para o Processo Seletivo IFPR 2019. Em Paranaguá, são 120 vagas em cursos técnicos de nível médio e 192 no ensino superior.

Em todo o Estado, são 3.685 vagas no ensino médio e 2.403 de nível superior, em 24 cidades.

As provas serão aplicadas simultaneamente, em uma única fase, no dia 14 de outubro de 2018, das 14h às 18h. O pedido de isenção da taxa de inscrição (R$ 50) pode ser realizado até 10 de agosto.

Todos os cursos técnicos e superiores oferecidos pelo Instituto Federal do Paraná são gratuitos (não há cobrança de mensalidade) e estão distribuídos em 25 campi, estrategicamente situados em todas as regiões do estado. O IFPR conta com um qualificado corpo técnico e docente, fator que, aliado à qualidade e dedicação dos estudantes, tem garantido um elevado nível de Ensino, além de resultados expressivos no que diz respeito à Pesquisa e à Extensão.

Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que comprove não poder arcar com tal ônus. Os pedidos de isenção devem ser apresentados no período de 16 de julho a 10 de agosto, conforme estabelecem os editais do processo.

Para realizarem inscrição, os candidatos que não têm acesso à Internet poderão se dirigir a um dos campi do IFPR, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 17h, no período destinado às inscrições. O endereço dos campi encontram-se na página virtual do Instituto Federal do Paraná.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 12 de novembro de 2018 na página virtual da Funtef.

Inclusão social

Dos 80% de vagas destinadas à inclusão, 60% são voltadas a estudantes de escolas públicas, 10% para candidatos pretos ou pardos, 5% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Os editais criam categorias que visam garantir e incentivar o acesso de candidatos pretos, pardos, indígenas e com deficiência. No caso das vagas para estudantes de escolas públicas (60% do total), por exemplo, foi estabelecida uma divisão garantindo que metade dessas vagas seja ocupada por estudantes cujas famílias tenham renda per capita de até um salário mínimo e meio, considerando a reserva de vagas proporcional para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O detalhamento dessas categorias está disponível nos anexos dos editais que regem o processo.

Editais e informações