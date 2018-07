Avião de instrução de Guaratuba faz pouso forçado na praia de Matinhos

Um avião monomotor da Escola Paranaense de Aviação (EPA) teve de fazer um pouso de emergência nas areias da praia do balneário Saint Etienne, em Matinhos, depois de decolar de Guaratuba, na tarde desta segunda-feira (16).

A Polícia Militar foi avisada por moradores e conversou com o piloto-instrutor Phelipe Bueno que disse que decolou da escola com um aluno a bordo. Ele declarou que o pouso teve de ser feito por problemas mecânicos no avião “Segundo o profissional, a aterrissagem ocorreu sem danos à aeronave e a terceiros”, informou a PM.

O avião, um Cessna Modelo 152, prefixo PRFX, foi recolhido para a EPA e aguarda investigação por peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O diretor da Epa Flight Flávio Faria disse ao Correio do Litoral que não pode fazer declarações públicas sobre o caso até a avaliação pelo Cenipa. Ele afirmou também que foi o primeiro incidente do tipo na escola, que funciona em Guaratuba desde 2013. Também assegurou que a Epa toma todas as medidas de segurança e de manutenção dos aviões.

Fotos: Polícia Militar e Whatsapp