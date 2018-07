Marcelo Cardozo Dias é novo diretor empresarial da Appa

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) tem um novo diretor empresarial: o administrador de empresas e contador, Marcelo José Cardozo Dias. O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial do último dia 13 de julho.

O cargo de diretor comercial da Appa estava vago desde o mês de março, quando Lourenço Fregonese deixou a função para assumir a presidência da Administração.

Natural de Paranaguá, Marcelo Dias atua na área de Comércio Exterior, Gestão Aduaneira e Logística Portuária. “A escolha considerou o excelente histórico profissional, o conhecimento da área e a visão arrojada para conquista de novos negócios e atração de novos investimentos”, explicou o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Lourenço Fregonese.

Na Appa a diretoria empresarial é responsável pela expansão das negociações e parcerias, garantindo a credibilidade operacional e a segurança nos negócios com produtores, importadores e exportadores.

“A intenção é mostrar que complexo portuário paranaense é a melhor opção para movimentação de cargas. Oferecemos tarifas competitivas e soluções logísticas com eficiência e agilidade”, destacou Marcelo.

Experiência: Marcelo José Cardozo Dias tem experiência em gestão de processos na área de Operação Portuária e Administração de Serviços Aduaneiros. Atuou na gestão da área de Comércio Exterior e Acordos Internacionais e prestou consultora aduaneira para diversas empresas.

Foi professor nos cursos de Comércio Exterior e Administração com ênfase em Gestão Portuária, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá (Fafipar) e professor de pós-graduação nas disciplinas de Práticas Aduaneiras, Rotinas de Importação, Gestão Aduaneira e Logística Portuária na Unifil, em Londrina; Unipar, em Cianorte; FAE Bussiness, em Curitiba; Celerem, em Xaxim (SC); e Unochapecó, em Chapecó (SC).

Atualmente é delegado da Seccional de Paranaguá do Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA/PR), onde também coordena a Câmara Técnica de Negócios Internacionais. É professor de pós-graduação e sócio do Instituto de Diplomacia Empresarial (IDEM) e membro do Instituto Brasileiro de Administração e Comércio Internacional (IBRAC).

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação da Appa