Primeiros campeões serão definidos nesta quarta-feira

Os primeiros campeões da fase regional 1 dos 31º Jogos da Juventude do Paraná serão conhecidos nesta quarta-feira em Guaratuba.

Nesta terça-feira foram definidos os finalistas do basquete, handebol e vôlei. A primeira modalidade a definir finalistas foi o handebol que teve a rodada realizada no ginásio de esportes José Richa.

No feminino, Quatro Barras venceu Antonina por 16 a 7 e vai decidir o título com São José dos Pinhais. A equipe sãojoseense venceu Araucária por 20 a 16. A final acontece nesta quarta-feira, a partir das 10h30. Antes, com início às 8h, acontece a disputa do terceiro lugar entre Antonina e Araucária.

No masculino, a exemplo do ano passado, a final será entre Curitiba e Quatro Barrras. na semifinal desta terça-feira, Curitiba venceu Antonina por 24 a 11 enquanto Quatro Barras derrotou Araucária por 27 a 14. A final está prevista para começar ás 11h45. Antes, ás 9h15, pelo terceiro lugar, jogarão Antonina e Araucária.

No basquete masculino a decisão será entre São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande. Na rodada semifinal realizada na tarde desta terça-feira na Arena Vucente Gurski, em Matinhos, São José derrotou Araucária por 59 a 52. Na outra semi, Fazenda Rio Grande venceu Paranaguá por 64 a 51. A final será disputada a partir das 15h15. Na preliminar, pelo terceiro lugar, jogarão Araucária e Paranaguá, a partir das 14 horas.

São José dos Pinhais está na final do vôlei feminino e masculino. Nesta terça-feira, no masculino, São José venceu Campo Largo por 2 a 0 e vai decidir o título com Piraquara que derrotou Araucária por 2 a 0. A final será disputada a partir das 14h30 no ginásio de esportes de Piçarras. Pelo terceiro lugar, às 13h30, jogarão Campo Largo e Araucária.

No masculino, São José dos Pinhais se garantiu para a final ao ganhar de Campo Largo por 2 a 0 e vai para a final diante de Araucária que ganhou de Paranaguá por 2 a 0. A decisão está programada para começar às 17 horas. Pelo terceiro lugar, às 16 horas, jogarão Campo Largo e Paranaguá.

No futebol foram definidos os semifinalistas. Na rodada realizada no estádio Acir Braga, Colombo venceu Pinhais por 4 a 1 e na semi vai jogar Paranaguá que derrotou Matinhos por 2 a 0. Na outra semi, Araucária, que venceu Campo Magro por 3 a 0, vai enfrentar São José dos Pinhais que goleou Piraquara por 5 a 0. A rodada desta quarta-feira começa às 13h30, no estádio Acir Braga e os vencedores decidem o título amanhã, a partir das 10h30.

No futsal feminino, pela manhã, Quatro Barras ganhou de Pontal do Paraná e o adversário desta quarta-feira será Campina Grande do Sul que venceu Araucária por 4 a 0. Quem também se classificou foi Piên que venceu Lapa por 2 a 0. O seu advesário será Campo Magro que venceu Itaperuçu por 5 a 0. Nas semifinais desta quarta-feira jogam Quatro Barras x Campina Grande do Sul e depois Piên x Campo Magro. A rodada começa às 13h30 no José Richa.

No masculino, as equipes que avançam para a semi são Itaperuçu, Araucária, e Almirante Tamandaré. Nesta terça-feira, Itaperuçu venceu Paranaguá por 5 a 2 enquanto Araucária ganhou de Colombo por 4 a 3. Almirante Tamandaré eliminou o time da cidade-sede por 3 a 2. Já Piên venceu Lapa por 3 a 1. Nesta quarta-feira jogam Itaperuçu x Araucária e em seguida Almirante Tamandaré x Piên. A rodada começa às 13 horas no ginásio José Richa.

Texto e fotos: Jairo Gomes / JOJUPS / SEET