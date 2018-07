Conheça o projeto de criação de parque na Ilha das Cobras

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) promove nesta quinta-feira (19), em Paranaguá, uma consulta pública para apresentar o projeto de transformação da Ilha das Cobras em Parque Estadual – confira aqui.

Além de preservar os ecossistemas do local, a nova Unidade de Conservação também deverá servir como base apoio para realização de pesquisas científicas e para a promoção de educação ambiental com escolas públicas e privadas do litoral.

A consulta é uma etapa obrigatória para o processo de criação da nova Unidade de Conservação. Após sua realização o Estado poderá finalizar os estudos que estão sendo desenvolvidos por um grupo de trabalho multidisciplinar formado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sanepar, Instituto de Terras Cartografias e Geologia (ITCG), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), entre outros.

Ilha das Cobras – O local é usado desde 1855 quando foi fundado o Lazareto da Ilha das Cobras, subordinado ao Porto de Paranaguá. Temendo uma epidemia de Febre Amarela, a Ilha foi adquirida pelo Governo Federal em 1859 e o Lazareto destinado para tratamento de pessoas com doenças infecciosas pudesse ser tratadas e isoladas durante o período de quarentena.

Em 1936 foi inaugurada na Ilha das Cobras a Escola de Pescadores Antônio Serafim Lopes, que acabou abringando meninos infratores e ficou conhecida como “Mansão do Diabo”. No ano seguinte, quando Getúlio Vargas implantou o Estado Novo, o mesmo espaço foi utilizado como prisão para os comunistas que eram contra o regime.

Em 2006 é assinado o Contrato de Cessão de Uso Gratuito entre a União e o Estado do Paraná a fim de usar a ilha como base de apoio ao Porto de Paranaguá e Antonina.

Consulta Pública para Criação do Parque Estadual Ilha das Cobras

Data: 19 de julho – Quinta-feira

Horário: 19 às 22 h

Local: Auditório da Paranaguá Previdência

Endereço: Avenida Gabriel de Lara, nº 1307, Bairro Leblon – Paranaguá