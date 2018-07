Jogos da Juventude define campeões e finalistas

Os primeiros campeões da Regional 1 dos 31º Jogos da Juventude do Paraná foram conhecidos nesta quarta-feira em Guaratuba. Eles estão classificados para a decisão estadual, que acontece no mês de outubro, em Chopinzinho.

O primeiro campeão a ser conhecido foi no handebol feminino e o título ficou com São José dos Pinhais que venceu Quatro Barras por 17 a 11. No intervalo, o time sãojoseense já vencia por 11 a 5. O título foi bastante comemorado pelas atletas. O técnico Hélcio disse que “o mérito é todo delas, que se dedicaram para atingir o objetivo de classificação”. Na disputa do terceiro lugar a posição ficou com Araucária que venceu Antonina por 10 a 9. Detalhe: o gol da vitória de Araucária foi marcado no último segundo do tempo final.

Na final masculina do handebol, mais uma vez, Quatro Barras levou a melhor sobre Curitiba e ficou com o título. Nesta quarta-feira, no ginásio de esportes José Richa, o time do técnico Nilmar derrotou os curitibanos por 21 a 17. No intervalo, a vitória já era de Quatro Barras por 15 a 11. Sobre a conquista, Nilmar destacou as condições do seu time que é de uma “cidade com 20 mil habitantes e apenas um colégio que tem 100 praticantes da modalidade contra uma capital de 3 milhões de habitantes com um público escolar de 100 mil pessoas. Na disputa do terceiro lugar, Araucária derrotou Antonina por 18 a 15.

A segunda modalidade a definir um campeão nesta quarta-feira foi o basquete masculino, que teve a rodada final realizada na Arena Vicente Gurski, em Matinhos. O título ficou com Fazenda Rio Grande que venceu São José dos Pinhais por 75 a 51. Na disputa do terceiro lugar, Paranaguá levou a melhor e venceu Araucária por 63 a 60. Os atletas da Fazenda fizeram muita festa pelo bi.

O vôlei também apontou os seus campeões nesta quarta-feira na rodada realizada no ginásio de esportes do Piçarras. No feminino, São José dos Pinhais levou a melhor e venceu Piraquara por 3 a 0, parciais de 25/23, 25/17 e 25/25/16. Na disputa do terceiro lugar, Campo Largo venceu Araucária por 2 a 0, parciais de 25/22 e 25/20. No masculino o título foi para Araucária que derrotou são José dos Pinhais por 3 a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/16 e 35/13. Na disputa do terceiro lugar a posição foi para a equipe de Paranaguá que venceu Campo Largo por 2 a 1, parciais de 24/26, 25/23 e 15/12.

No futebol foram definidos os finalistas que decidem o título nesta quinta-feira. Colombo venceu Paranaguá por 3 a 1 e vai decidir São José dos Pinhais que derrotou Araucária por 2 a1. A final está prevista para as 10h30 no estádio Acir Braga.

Campina Grande do Sul e Campo Magro vão decidir o futsal feminino nesta quinta-feira. Na rodada de quarta-feira, Campina Grande do Sul venceu Quatro Barrasp or 6 a 1 enquanto Campo Magro passou por Piên pelo placar de 6 a 4.

No futsal masculino, a decisão será entre Itaperuçu e Piên. Na semifinal, Itaperuçu venceu Araucária por 4 a 0 e Piên venceu Almirante Tamandaré por 2 a 0. A rodada final começa às 8h30 no ginásio de esportes José Richa que também foi o local da semi.

Texto e fotos: Jairo Gomes / JOJUPs / SEET – jaigombr@yahoo.com.br