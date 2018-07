Nota da Prefeitura de Matinhos sobre Havan

Em nota a Prefeitura Municipal de Matinhos informa que o Ministério Público ingressou com a Ação visando a suspensão do projeto de lei que tende alterar o zoneamento da área que servirá de construção para uma mega loja da Havan no Município de Matinhos, com 6.771,59 m2 de área construída, em um terreno de 22.316,65 m2; localizado na Avenida Juscelino Kubistchek de Oliveira, a qual oferecerá, diretamente, 150 (cento e cinqüenta) novas vagas de trabalho, além de renda para nossa cidade de Matinhos.

A Prefeitura esclarece que a área, de fato, não é um parque ambiental; o Município teve apenas a intenção de criá-lo. Ocorre que este projeto jamais se concretizou, tendo em vista que não houve a desapropriação desta área, bem como, em razão da ausência de elaboração do plano de manejo.

Hoje esta área vem sendo utilizada de forma irregular, sendo um lugar ermo, propício a criminalidade, afetada com o acúmulo de lixos e depósito de entulhos, colaborando, inclusive, para um possível criadouro do Aedes Aegypti – Mosquito da Dengue.

Salientamos que feliz é a cidade que tem como prefeito alguém que fomenta o desenvolvimento local, que atrai empresários do Brasil para instalação de empresas em sua cidade, e, consequentemente, cria oportunidades para geração de empregos. Pois, é através do trabalho que propiciamos a melhora da qualidade de vida dos cidadãos, alcançando, assim, o direito constitucional à dignidade humana.

A Prefeitura Municipal de Matinhos, preocupando-se com bem estar da população e o desenvolvimento da nossa cidade, informa que irá recorrer da referida decisão em prol do interesse público, qual seja: fomento, lazer, turismo e geração de emprego e renda, em nosso Município.

Comunicação

Prefeitura de Matinhos