Polícia prende pastor e outros suspeitos de sequestrar gerentes de bancos

A Polícia Civil prendeu sete suspeitos de sequestrar gerentes de bancos no Paraná e Santa Catarina.

A operação foi realizada pelo grupo Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial) depois de dois meses de investigações em Curitiba, Matinhos, Ponta Grossa e Itajaí (SC). Também foram apreendidos veículos e R$ 250 mil.

Segundo a Polícia, o suposto líder da organização criminosa é um pastor evangélico. De acordo com as investigações, ele gastava parte do dinheiro com carros novos e viagens de luxo.

O delegado responsável pelas investigações, Luiz Fernando Artigas, vai apresentar os presos e imagens das prisões na tarde desta quinta-feira (19). No último dia 9, o gerente do Banco do Brasil de Matinhos foi sequestrado e sua família mantida refém enquanto os ladrões roubavam a agência. A Polícia ainda não confirmou se os presos estão envolvidos neste caso.