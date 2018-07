Viagem à noite pela BR-376 em Guaratuba será toda iluminada

A concessionária Litoral Sul inaugura nesta sexta-feira (20), a iluminação total da Serra do Mar na BR-376 entre os quilômetros 663 e 678 da rodovia, na região de Guaratuba.

Ao todo, deverão ser iluminados 200 quilômetros nas rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR 101/SC.

As obras para implantação de iluminação na Serra da BR-376 iniciaram no final de 2017 e envolveram as etapas de implantação de postes com barreiras de proteção, lançamento de cabeamento e instalação das luminárias com lâmpadas LED. A obra, que foi realizada por segmentos, já possui trechos com funcionamento parcial e será totalmente ligada nesta sexta-feira, dia 20.

“Muitos motoristas já preferem viajar à noite por ser um período de menor movimento e com disponibilidade de todos os serviços 24h da Arteris, como atendimento no SOS Usuário, remoção veicular e socorro médico. E a partir de agora eles também passam a contar com maior conforto e segurança, principalmente para transitar no trecho que requer maior atenção, como o da Serra da BR-376”, explica André Bianchi, diretor superintendente da Litoral Sul.

Com a conclusão dos trabalhos da Serra, a concessionária concentra esforços em outras frentes de obras nas rodovias BR-376, BR-116/Contorno Leste e BR 101 para concluir as obras de implantação de iluminação até setembro. Confira abaixo os locais que serão contemplados com nova iluminação no caminho de Curitiba a Florianópolis.