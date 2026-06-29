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14ª Festa Nacional da Tainha prossegue neste domingo com shows a partir do meio-dia

Redação

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Vinicius e Thayná abriram a noite do segundo dia da festa, que teve Danilo e Davi como atração principal

Fotos: Silvia Costa / PMP

A segunda noite da 14.ª Festa Nacional da Tainha reuniu um grande público na Praça de Eventos, em Paranaguá. Além do primeiro show nacional da programação, o evento movimentou a gastronomia, o artesanato e as atrações culturais, consolidando mais um dia de sucesso da festa.

Durante todo o sábado (27), milhares de pessoas passaram pelo espaço para prestigiar a programação e aproveitar os pratos à base de tainha preparados pelos pescadores locais. Lanches, guloseimas, bebidas e os produtos comercializados pelos expositores da Feira da Lua também atraíram a atenção dos visitantes.

No palco montado na praça de alimentação, as apresentações começaram com Marcelo Reis e Som de Base, animando o público ao longo da tarde.

Já no palco principal, a dupla Vinícius e Thayna, consagrada na região, fez a abertura do primeiro show nacional da festa. 
Com uma apresentação marcada por grandes sucessos do sertanejo, incluindo músicas de Danilo e Davi, os artistas aqueceram o público para a principal atração da noite.

Antes de subirem ao palco, Danilo e Davi conversaram com a imprensa e fizeram questão de experimentar a tradicional tainha. “Estávamos ansiosos para comer esse peixe tão famoso. Desde que chegamos estávamos curiosos para provar. Já podemos voltar semana que vem para comer de novo?”, brincou o cantor Danilo.

No palco, a dupla, que conquistou o Brasil em 2024, levou os fãs ao delírio com sucessos como “Não Mexe nas Minhas Gavetas”, “Tem que Bater Palma” e “Apaga, Apaga, Apaga”, encerrando a noite em clima de muita animação.

Programação deste domingo (28)

* 12h – Migues
* 14h – Grupo de Fandango Mandicuera
* 18h – Banda Tudo Que Acontece
* 20h – Yohana e Thiago

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi

Redação
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