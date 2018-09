Hospital Municipal de Guaratuba recebe nota máxima

O Hospital Municipal de Guaratuba passa por avaliações periódicas do Programa de Apoio aos Hospitais de Referência Local e Microrregional do SUS do Estado do Paraná, o Hospsus.

Na quarta-feira (12), o hospital foi visitado pela Comissão Regional de Avaliações e obteve pontuação máxima em todos os itens avaliados:

Notificação compulsória de doenças e agravos

Manutenção da quantidade de leitos

Disponibilização de atendimento 24 horas para gestantes

Implantação de Políticas e Estratégias de Humanização

Disponibilização de Ouvidoria e Realização de pesquisa de satisfação com os usuários

Com esta qualificação o Município continuará recebendo o repasse mensal de R$ 30 mil do governo estadual para investir em melhorias no HMG.

O secretário municipal de Saúde, Alex Antun, explica que a avaliação e semestral e que “o Hospital de Guaratuba vem recebendo recorrentemente pontuação máxima na avaliação do Hospsus.

Segundo o secretário, a última pesquisa de satisfação dos usuários teve 92% de qualificação “ótima”.

Entre os itens aprovados pela Comissão de Avaliação estão as estratégias de Humanização: incentivo ao aleitamento materno com orientação das mães através da cartilha “Amamentação sem Complicação”, o fato de a gestante e o recém-nascido saem com a primeira consulta médica já agendada na Unidade Básica de Saúde, o acompanhamento do pai durante todo o internamento, o parto humanizado no leito, a doação de enxoval às mães carentes e a capacitação constante da equipe.