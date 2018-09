Prefeitura e Câmara fazem audiência pública sobre suas finanças

A Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Guaratuba realizam na próxima semana audiência pública sobre as finanças dos dois poderes dos meses de maio, junho, julho e agosto.

Em cumprimento à Leia de Responsabilidade, a Prefeitura demonstra o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre, enquanto a Câmara apresenta seu Relatorio de Gestão Fiscal.

A reunião é aberta a todas as pessoas interessadas. Será na terça-feira (25), com início às 17h, no plenário da Câmara, na rua Cel. Carlos Mafra, 494.