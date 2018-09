Corrida noturna e triatlo na abertura da primavera em Guaratuba

Uma corrida noturna marca o primeiro final de semana da primavera em Guaratuba. A prova de 6 quilômetros acontece no sábado (22), a partir das 18h30, na avenida Atlântica.

No domingo (23) acontece a 4ª edição do Triathlon Insano Full Distance. As competições são promovidas pela Insano Sports em parceria com a Prefeitura de Guaratuba.

São esperados cerca de 700 atletas e 3.000 visitantes no final de semana. A primavera começa às 22h53 do sábado, dia 22 de setembro, e termina em 21 de dezembro. A previsão é de calor.

As ruas por onde passarão os atletas serão bloqueadas para o trânsito:

22 de setembro (sábado), entre 18h e 21h

Avenida Atlântica

23 de setembro (domingo), das 7h às 12h

R. Dr. Xavier da Silva x Av. Ponta Grossa

-Av. Antônio dos Santos Miranda x R. Mal Hermes (Ferry Boat)

-Av. Paraná x R. Antônio Alves Correis (Rotatória)

-Av. Paraná x R. Teixeira Soares

-Av. Paraná x R. Claudino dos Santos

-Av. Paraná x R. Cambará

-Av. Paraná x Rotatória (Coroados)